Bayern Münih deplasmanda gol şov yaptı!

Bayern Münih deplasmanda gol şov yaptı!

Almanya Bundesliga’nın 15. haftasında Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Heidenheim’ı 4-0 mağlup etti. Harry Kane tarihi bir rekora imza atarken, Bavyera ekibi zirve yürüyüşünü sürdürdü. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 21:29
Bayern Münih deplasmanda gol şov yaptı!

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim'a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bayern, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane'den geldi.

Maçın yıldızlarından Harry Kane, Bundesliga kariyerinde 100 gol katkısına (81 gol, 19 asist) en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. İngiliz yıldız, bu başarıya yalnızca 78 maçta ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 41'e yükseltirken, Heidenheim 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Heidenheim ise evinde Köln ile karşı karşıya gelecek.

Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
Buruk'tan sakatlık açıklaması! Uğurcan, Singo ve Berkan...
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
