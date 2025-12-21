Bayern Münih deplasmanda gol şov yaptı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim'a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bayern, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane'den geldi.

Maçın yıldızlarından Harry Kane, Bundesliga kariyerinde 100 gol katkısına (81 gol, 19 asist) en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. İngiliz yıldız, bu başarıya yalnızca 78 maçta ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 41'e yükseltirken, Heidenheim 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Heidenheim ise evinde Köln ile karşı karşıya gelecek.