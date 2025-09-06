Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki: Dünyanın en saçma şeyi bu!

Türkiye, Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan mücadelede İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek final biletini cebine koyarken, Ataman maç sonunda TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"Maçı riske ettik, çok kötü başladık ama bunu bekliyordum. İki gündür bunun için serzenişte bulunuyorum. Sporda vücut ritmi diye bir şey var. Grup birincisi olan bir takımın maçını sabah 12.00'ye koyarsanız, alışık olmadığımız bir saatte kötü başlamamız kaçınılmaz olur. Bu yüzden tedirgindim."

Tecrübeli koç, organizasyonun planlamasını ağır bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık bu. Dünyanın en saçma şeyi. Bu kadar önemli bir organizasyonda sabahın köründe oyuncuları salona getirip 12.00'de maç oynatmak kabul edilemez. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar, biz yolumuza devam ediyoruz."

Mücadelenin ikinci yarısında toparlandıklarını vurgulayan Ataman, İsveç'in özellikle ikili oyunlarla ve Hakanson'un üçlükleriyle oyuna tutunduğunu ancak sonunda istediklerini aldıklarını dile getirdi.

Son olarak hedefe dikkat çeken Ataman, "Bundan sonraki maçlar normal saatlerde oynanacak. Amacımız madalya ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.