Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki: Dünyanın en saçma şeyi bu!

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen millilerimizin galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmanın sabah saat 12.00’de oynatılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. İşte Ataman'ın açıklamaları...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 15:32
Türkiye, Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan mücadelede İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek final biletini cebine koyarken, Ataman maç sonunda TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"Maçı riske ettik, çok kötü başladık ama bunu bekliyordum. İki gündür bunun için serzenişte bulunuyorum. Sporda vücut ritmi diye bir şey var. Grup birincisi olan bir takımın maçını sabah 12.00'ye koyarsanız, alışık olmadığımız bir saatte kötü başlamamız kaçınılmaz olur. Bu yüzden tedirgindim."

Tecrübeli koç, organizasyonun planlamasını ağır bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık bu. Dünyanın en saçma şeyi. Bu kadar önemli bir organizasyonda sabahın köründe oyuncuları salona getirip 12.00'de maç oynatmak kabul edilemez. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar, biz yolumuza devam ediyoruz."

Mücadelenin ikinci yarısında toparlandıklarını vurgulayan Ataman, İsveç'in özellikle ikili oyunlarla ve Hakanson'un üçlükleriyle oyuna tutunduğunu ancak sonunda istediklerini aldıklarını dile getirdi.

Son olarak hedefe dikkat çeken Ataman, "Bundan sonraki maçlar normal saatlerde oynanacak. Amacımız madalya ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

