Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi: 12.00’de maç oynamak her takımı zorlar!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayı ve 16 ribauntla Alperen Şengün oldu.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan milli yıldız, erken saatlerde oynanan maçların performanslarını etkilediğini vurguladı:

"Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Bugün kötü günlerimizden biriydi ama turnuva uzun. Bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. İkinci yarıya daha sert başladık, kontrolü elimize aldık. İsveç de çok zor şutlar soktu ama biz oyunda kalmayı başardık ve maçı kazandık. Takım arkadaşlarımı ve İsveç'i tebrik ediyorum, güzel bir maç oldu."

Şengün, maçın oynandığı saate de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'ten daha iyi bir takımız ama maçı saat 12.00'de oynadık. Böyle saatlerde her takım sürpriz yapabilir. İsveç çok iyi başladı ve çok savaştı. Biz ise güçlü bir takım olduğumuz için oyundan kopmadık ve kazandık."