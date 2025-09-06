CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi: 12.00’de maç oynamak her takımı zorlar!

Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi: 12.00’de maç oynamak her takımı zorlar!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından Alperen Şengün açıklamalarda bulundu. İşte Şengün'ün açıklamaları...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 15:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi: 12.00’de maç oynamak her takımı zorlar!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayı ve 16 ribauntla Alperen Şengün oldu.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan milli yıldız, erken saatlerde oynanan maçların performanslarını etkilediğini vurguladı:

"Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Bugün kötü günlerimizden biriydi ama turnuva uzun. Bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. İkinci yarıya daha sert başladık, kontrolü elimize aldık. İsveç de çok zor şutlar soktu ama biz oyunda kalmayı başardık ve maçı kazandık. Takım arkadaşlarımı ve İsveç'i tebrik ediyorum, güzel bir maç oldu."

Şengün, maçın oynandığı saate de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'ten daha iyi bir takımız ama maçı saat 12.00'de oynadık. Böyle saatlerde her takım sürpriz yapabilir. İsveç çok iyi başladı ve çok savaştı. Biz ise güçlü bir takım olduğumuz için oyundan kopmadık ve kazandık."

Reklam
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Beşiktaş’a Trossard şoku!
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Fransa'da birinci oldu Toprak Fransa'da birinci oldu 15:53
"Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" "Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" 15:40
Santarelli: Finale gerçekten çok inandım Santarelli: Finale gerçekten çok inandım 15:38
Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! 15:36
Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki! Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki! 15:32
Beşiktaş’a Trossard şoku! Beşiktaş’a Trossard şoku! 15:25
Daha Eski
F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... 15:12
G.Saray Eyüp mesaisine devam etti G.Saray Eyüp mesaisine devam etti 14:57
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi! Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi! 14:53
F.Bahçe Trabzonspor mesaisini sürdürdü F.Bahçe Trabzonspor mesaisini sürdürdü 14:52
Arda Güler'den Lamine Yamal yorumu! "Onun bu gelişimi..." Arda Güler'den Lamine Yamal yorumu! "Onun bu gelişimi..." 14:45
Trabzonspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor Trabzonspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor 13:57