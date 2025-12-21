Atletico Madrid deplasmanda güldü! Girona’ya 3 gol

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Girona, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Estadi Montilivi'de oynanan mücadelede Madrid ekibi, oyunun kontrolünü eline alarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Koke'nin golüyle öne geçen Atletico Madrid, 38. dakikada Conor Gallagher'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin skorunu ise 90+2. dakikada Antoine Griezmann belirledi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 37'ye yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı. Girona ise 15 puanla 18. basamakta kaldı.
LaLiga'da bir sonraki hafta Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Girona ise Mallorca deplasmanında puan arayacak.