Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Semih Kılıçsoy gol orucunu bozdu!

Semih Kılıçsoy gol orucunu bozdu!

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy, ilk 11'de başladığı Pisa mücadelesinde takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Genç futbolcu, böylelikle İtalyan ekibindeki ilk golünü kaydetti. İşte o anlar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 16:18 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 16:49
Semih Kılıçsoy gol orucunu bozdu!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, gol orucunu Pisa maçıyla bozdu. Yıldız futbolcu, İtalya'daki ilk golünü ilk 11'de başladığı maçın 71. dakikasında kaydetti ve takımını 2-1 öne geçirdi. İşte o gol...

CAGLIARI'NİN SEMİH PAYLAŞIMI

Golün ardından İtalyan ekibi, sosyal medya hesabından 'TURKISH AIRLINES' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Semih'in golü Cagliari'ye yetmedi!

