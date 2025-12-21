Semih Kılıçsoy gol orucunu bozdu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, gol orucunu Pisa maçıyla bozdu. Yıldız futbolcu, İtalya'daki ilk golünü ilk 11'de başladığı maçın 71. dakikasında kaydetti ve takımını 2-1 öne geçirdi. İşte o gol...

SEMİH KILIÇSOY, SERIE A KARİYERİNİN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ! 👏 pic.twitter.com/zPgwGE6ASJ — S Sport Plus (@ssportplustr) December 21, 2025

CAGLIARI'NİN SEMİH PAYLAŞIMI

Golün ardından İtalyan ekibi, sosyal medya hesabından 'TURKISH AIRLINES' şeklinde bir paylaşımda bulundu.