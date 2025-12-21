Semih'in golü Cagliari'ye yetmedi! Pisa ile yenişemediler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa'yı ağırladı. İlk yarısı 1-0'lık konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlanan maçta Cagliari geriden gelip öne geçmesini bilse de Pisa, son dakikalarda bulduğu gol ile 1 puanı kurtardı.

Pisa'nın ilk golünü 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni kaydetti. İkinci yarının 59. dakikasında Cagliari, Michael Folorunsho'nun golü ile skoru eşitledi. Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, ilk 11'de başladığı maçta sahneye çıktı ve dakika 71'de attığı şık gol ile takımını 2-1 öne geçirdi.

Pisa'dan yanıt 89. dakikada ilk golün mimarı Stefano Moreo'dan geldi ve skor atandı: 2-2.