Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Semih'in golü Cagliari'ye yetmedi! Pisa ile yenişemediler

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa ile 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 16:48
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa'yı ağırladı. İlk yarısı 1-0'lık konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlanan maçta Cagliari geriden gelip öne geçmesini bilse de Pisa, son dakikalarda bulduğu gol ile 1 puanı kurtardı.

Pisa'nın ilk golünü 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni kaydetti. İkinci yarının 59. dakikasında Cagliari, Michael Folorunsho'nun golü ile skoru eşitledi. Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, ilk 11'de başladığı maçta sahneye çıktı ve dakika 71'de attığı şık gol ile takımını 2-1 öne geçirdi.

Pisa'dan yanıt 89. dakikada ilk golün mimarı Stefano Moreo'dan geldi ve skor atandı: 2-2.

