PSV'den Joey Veerman açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanması beklenen Joey Veerman ile ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 14:42 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 15:09
Hollanda Eredivisie'da 17. hafta maçında Utrecht ile karşılaşan PSV'de teknik direktör Peter Bosz, mücadele öncesi ESPN'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bosz'un Fenerbahçe ile söz kesen Joey Veerman ile ilgili "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım." sözleri gündem oldu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Veerman ile transferi ile ilgili görüşüp görüşmediği sorulduğunda "Haberi okuduğumda da hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok." yanıtını verdi.

Joey Veerman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devamını Oku BUNU DA OKU

