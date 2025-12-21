PSV'den Joey Veerman açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Hollanda Eredivisie'da 17. hafta maçında Utrecht ile karşılaşan PSV'de teknik direktör Peter Bosz, mücadele öncesi ESPN'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bosz'un Fenerbahçe ile söz kesen Joey Veerman ile ilgili "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım." sözleri gündem oldu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Veerman ile transferi ile ilgili görüşüp görüşmediği sorulduğunda "Haberi okuduğumda da hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok." yanıtını verdi.