Joey Veerman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Joey Veerman istatistikleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 14:52
Modern futbolun dikkat çeken orta saha oyuncularından Joey Veerman, hem milli takım performansı hem de kulüp kariyerindeki istikrarlı istatistikleriyle öne çıkıyor. Avrupa'da önemli takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, oyun zekası, teknik kapasitesi ve fiziksel gücüyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Adının Türk kulüpleriyle de anılmasıyla birlikte futbolseverler, "Joey Veerman kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Joey Veerman'ın kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistikleri…

Joey Veerman kimdir

JOEY VEERMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Joey Veerman, 19 Kasım 1998 tarihinde Hollanda'nın Purmerend bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Veerman 27 yaşında.

Joey Veerman kaç yaşında

JOEY VEERMAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Modern futbol anlayışı ile orta saha mevkisinde oynayan Joey Veerman, genellikle merkez orta sahada süre buluyor. On numara ve ön libero olarak da görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.

Joey Veerman nereli

JOEY VEERMAN KARİYERİ

Hollanda'nın Volendam takımında profesyonel futbol kariyerine adım atan Joey Veerman, ardından Heerenveen'e transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performansla PSV'nin dikkatini çeken Veerman, 2021-2022 sezonundan itibaren PSV'nin formasını giymeye devam ediyor.

Joey Veerman kariyeri

JOEY VEERMAN İSTATİSTİKLERİ

Futbolculuk kariyerinin şu aşamasına kadar Hollanda takımlarında forma giyen Joey Veerman'ın istatistikleri şu şekilde:

Joey Veerman mevkisi ne?

-383 maç

-70 gol

-102 asist

Hollanda Milli Takımı'nda 16 maçta süre bulan Joey Veerman, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 4 defa asist yaptı.

Joey Veerman istatistikleri

JOEY VEERMAN PİYASA DEĞERİ

Tranfermarkt verilerine göre, Joey Veerman'ın piyasa değeri 27 milyon euro.

Joey Veerman piyasa değeri

