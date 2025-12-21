Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe, resmi sosyal medya kanalları üzerinden 'Milan Skriniar ile 10 Soru 10 Cevap' başlıklı bir video yayımladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Skriniar'ın kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlar kısa süre içerisinde gündem oldu. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gelecek yıldan beklentim tabii ki şampiyon olmak. Fenerbahçe'de içimdeki ateşi tekrar bulduğumu düşünüyorum. Hala kendimi geliştirmek için motivasyonum var. En iyisi olmak, daha iyisini yapmak... Her gün daha çok çalışmak için çok büyük bir motivasyona sahibim." dedi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR