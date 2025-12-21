CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulübe yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Skriniar, “Burada içimdeki ateşi tekrar bulduğumu düşünüyorum.” dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 16:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe, resmi sosyal medya kanalları üzerinden 'Milan Skriniar ile 10 Soru 10 Cevap' başlıklı bir video yayımladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Skriniar'ın kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlar kısa süre içerisinde gündem oldu. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gelecek yıldan beklentim tabii ki şampiyon olmak. Fenerbahçe'de içimdeki ateşi tekrar bulduğumu düşünüyorum. Hala kendimi geliştirmek için motivasyonum var. En iyisi olmak, daha iyisini yapmak... Her gün daha çok çalışmak için çok büyük bir motivasyona sahibim." dedi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Aslan'da hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
REKLAM - D&R
DİĞER
Fenerbahçe yeni orta sahasını Süper Lig'den buldu! Transferde anlaşma sağlandı...
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Semih gol orucunu bozdu!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'in golü Cagliari'ye yetmedi! Semih'in golü Cagliari'ye yetmedi! 16:47
Semih gol orucunu bozdu! Semih gol orucunu bozdu! 16:17
Trabzonspor, G.Saray'ı tek golle yendi! Trabzonspor, G.Saray'ı tek golle yendi! 16:08
Hidayet Türkoğlu'na büyük onur! Tarihte ilk... Hidayet Türkoğlu'na büyük onur! Tarihte ilk... 16:01
A. Efes sahasında G.Saray'ı yendi A. Efes sahasında G.Saray'ı yendi 15:57
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 15:41
Daha Eski
Hatay'da kazanan çıkmadı! Hatay'da kazanan çıkmadı! 15:26
Fırtına, G.Birliği'ne hazır! Fırtına, G.Birliği'ne hazır! 14:53
Joey Veerman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Joey Veerman kimdir, kaç yaşında ve nereli? 14:52
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı 14:49
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 14:41
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 14:32