CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor, G.Saray'ı tek golle yendi!

Trabzonspor, G.Saray'ı tek golle yendi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 16:09
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor, G.Saray'ı tek golle yendi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray GAİN'i ağırladı. Bordo-mavililer, mücadelenin henüz 3. dakikasında Natalia Oleszkiewicz ile fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve ev sahibi takım maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor üst üste 7. galibiyetini elde ederken Galatasaray, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

PUAN DURUMU

1-Fenerbahçe arsaVeV (38 puan)

2-Galatasaray GAİN (33 puan)

3-Trabzonspor (33 puan)

REKLAM - D&R
G.Saray'da tam 9 eksik!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi! İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi! 15:41
Hatay'da kazanan çıkmadı! Hatay'da kazanan çıkmadı! 15:26
Fırtına, G.Birliği'ne hazır! Fırtına, G.Birliği'ne hazır! 14:53
Joey Veerman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Joey Veerman kimdir, kaç yaşında ve nereli? 14:52
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı 14:49
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 14:41
Daha Eski
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 14:32
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! 14:15
Milli bilardocudan üst üste 2. şampiyonluk! Milli bilardocudan üst üste 2. şampiyonluk! 14:06
Alanyaspor-F. Karagümrük | CANLI Alanyaspor-F. Karagümrük | CANLI 13:50
G.Saray'da tam 9 eksik! G.Saray'da tam 9 eksik! 13:36
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri 13:22