Trabzonspor, G.Saray'ı tek golle yendi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray GAİN'i ağırladı. Bordo-mavililer, mücadelenin henüz 3. dakikasında Natalia Oleszkiewicz ile fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve ev sahibi takım maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor üst üste 7. galibiyetini elde ederken Galatasaray, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

PUAN DURUMU

1-Fenerbahçe arsaVeV (38 puan)

2-Galatasaray GAİN (33 puan)

3-Trabzonspor (33 puan)