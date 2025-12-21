Villa Park’ta tarihi gece! Aston Villa Manchester United’ı devirdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’in 17. haftasında Aston Villa, Villa Park’ta ağırladığı Manchester United’ı Morgan Rogers’ın yıldızlaştığı maçta 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 35 yıl sonra üst üste 7. lig galibiyetine ulaştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 21:34
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak tarihine geçen bir başarıya imza attı.

Aston Villa, ilk yarının son anlarında Morgan Rogers'ın 45. dakikada attığı olağanüstü golle öne geçti. Konuk ekip, devre bitmeden Matheus Cunha'nın 45+3'teki golüyle skoru eşitledi.

İkinci yarıda temposunu artıran Aston Villa, 58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Morgan Rogers'ın harika vuruşuyla galibiyete uzandı.

35 YIL SONRA BİR İLK

Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan Aston Villa, bu başarıyı 35 yıl sonra tekrarladı ve puanını 36'ya yükseltti. Bordo-mavililer ayrıca kulüp tarihinde ilk kez üst üste 10. resmi maçını kazanmayı başardı.

UNITED'IN SERİSİ SONA ERDİ

Deplasmanda iki maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Chelsea deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise Newcastle United deplasmanında sahaya çıkacak.

