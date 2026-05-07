Potada düğüm son maçlara kaldı

Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanacak maçların ardından ligin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka, Petkimspor ve Mersinspor'dan biri küme düşecek. Pazar günü Karşıyaka-Bursaspor, Tofaş-Aliağa Petkimspor ve Trabzonspor-Mersinspor maçları aynı saatte oynanacak. Normal sezonda 3 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda atılamayan 1 sayı bile lig bitiminde kulüplerin kaderini belirleyecek. Karşıyaka ve Petkimspor'un ikili averajı eşitken, Petkim iki takım arasında oynanan maçlarda daha çok sayı attığı için averaj hesabında önde.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanacak maçların ardından ligin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka, Petkimspor ve Mersinspor'dan biri küme düşecek. Pazar günü Karşıyaka-Bursaspor, Tofaş-Aliağa Petkimspor ve Trabzonspor-Mersinspor maçları aynı saatte oynanacak. Normal sezonda 3 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda atılamayan 1 sayı bile lig bitiminde kulüplerin kaderini belirleyecek. Karşıyaka ve Petkimspor'un ikili averajı eşitken, Petkim iki takım arasında oynanan maçlarda daha çok sayı attığı için averaj hesabında önde.