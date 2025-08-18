CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Karşıyaka Basketbol’dan oyun kurucu hamlesi

Karşıyaka Basketbol’dan oyun kurucu hamlesi

Karşıyaka Basketbol, ABD'li şutör oyun kurucu Charles Manning’i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karşıyaka Basketbol’dan oyun kurucu hamlesi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak başantrenörlük görevine geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Faruk Beşok'u getiren yeşil-kırmızılılar, Beşok'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, bu süreçte Samet Geyik, Egemen Güven, Ege Özçelik, Chris Chiozza, Mike Moore, Meriç Kuntker ve Justin Alston'ı kadrosuna kattı. İç transferde de hareketli günler geçiren Karşıyaka Basketbol, Mert Celep'le de yeniden anlaşmaya vardı. Dış transferde bir takviye daha yapan Karşıyaka Basketbol, ABD'li şutör oyun kurucu Charles Manning'i renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce FMP Belgrad, EWE Baskets Oldenburg ve Napoli Basket formaları giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Avtador Saratov'da tamamlayan Charles Manning Jr., 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Charles'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom - REKLAM
Süper Lig için şampiyonluk tahmini!
DİĞER
Merve Özbey 12 kilo verdi! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
G.Saray'dan Antony sürprizi!
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe-Benfica maçının hakemi! İşte F.Bahçe-Benfica maçının hakemi! 11:16
Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 10:54
Kulübü teklifi kabul etti! F.Bahçe o transferi bitiriyor Kulübü teklifi kabul etti! F.Bahçe o transferi bitiriyor 10:44
G.Saray'dan Antony sürprizi! G.Saray'dan Antony sürprizi! 10:32
Livakovic'e sürpriz talip! Livakovic'e sürpriz talip! 10:17
Son dakika galibiyetinin yorumları! Son dakika galibiyetinin yorumları! 09:53
Daha Eski
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! 09:52
Bugünkü maçlar 18 Ağustos Pazartesi Bugünkü maçlar 18 Ağustos Pazartesi 09:05
Kartal hayat buldu Kartal hayat buldu 01:37
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:29
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:29
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:28