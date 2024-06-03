Beşiktaş 77-86 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 86-77 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-0'a getirerek adını finale yazdırdı ve A.Efes'in rakibi oldu.

Beşiktaş: Derek Needham 19, Jonah Matthews 16, Marko Simonovic 21, Kyle Allman 2, Matt Mitchell 1, Yiğit Arslan 5, Kerem Konan 9, Samet Yiğitoğlu 4, Berkan Durmaz

Fenerbahçe: Nigel Hayes 21, Scottie Wilbekin 4, Dyshawn Pierre 12, Sertaç Şanlı 17, Nick Calathes 14, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 4, George Papagiannis 7, Metecan Birsen

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO FİNALİ OYNANACAK

Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Final serisinin programı şu şekilde:

6 Haziran Perşembe - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

8 Haziran Cumartesi - 20:30

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

10 Haziran Pazartesi - 20:30

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

12 Haziran Çarşamba - 20:30 (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

14 Haziran Cuma - 20:30 (Gerekirse)

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)