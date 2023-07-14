Nate Sestina Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türk Telekom forması giyen ABD'li uzun forvet Nate Sestina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

NATE SESTINA KİMDİR?

12 Mayıs 1997 tarihinde St. Marys, Pennsylvania'da dünyaya gelen Nate Sestina, kolej yıllarında Bucknell (2015-2019) ve Kentucy (2019-20) formaları giydi.

Sestina, 2020-21 sezonunda ise G-League ekiplerinden Long Island Nets formasıyla mücadele etti. Oyuncumuz, bu organizasyonda 15 maça çıktı ve 7.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamaları tutturdu. 2021'in Mart ayında İsrail temsilcisi Hapoel Holon'a transfer olan Sestina, 14 maça çıktığı İsrail Ligi'nde ise 10.4 sayı, 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

2021 yazında Utah Jazz ile NBA Yaz Ligi deneyimi yaşayan Sestina, 2021-22 sezonunu ülkemizde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile geçirdi. Sporcumuz, ligimizde oynanan 30 maçın tamamında forma giyerken, 9.9 sayı, 4.4 ribaund, 1.3 asist ortalamaları üretti. Sestina, %45.5 üç sayı yüzdesi ile dikkat çekiyordu.

2022 yazında ise Sacramento Kings organizasyonuyla NBA Yaz Ligi'nde bir kez daha boy gösteren Sestina, son olarak Türk Telekom formasıyla hem ligimizde hem de EuroCup'ta forma giydi. Başarılı uzun forvet, 22 maçta forma giydiği EuroCup'ta 10.4 sayı (%37.2 üç sayı, %55.9 iki sayı, %84.4 serbest atış), 4.6 ribaund, 1.0 asist; 36 karşılaşmada parkeye çıktığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10.8 sayı (%44.5 üç sayı, %58.4 iki sayı, %77.4 serbest atış), 3.4 ribaund, 0.8 asist ortalamaları yakaladı.