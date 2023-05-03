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Gran Canaria-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup Final maçı canlı izle

7Days EuroCup'ta heyecan final maçı ile devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ile Gran Canaria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gran Canaria-Türk Telekom basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:25 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:51
Gran Canaria-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup Final maçı canlı izle

EuroCup'ta final heyecanı devam ediyor. Final maçında temsilcimiz Türk Telekom, İspanya temsilcisi Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gran Canaria-Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRAN CANARİA-TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gran Canaria-Türk Telekom basketbol maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TRT SPOR ekranlarında canlı yayınlanacak.

Gran Canaria-Türk Telekom MAÇINI CANLI İZLE

TARİHTEKİ İLK FİNAL

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı. Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez final oynayacak.

Türk Telekom, 25 yıl sonra Avrupa basketbolunun en üst düzey liginde mücadele etmeye çok yakın. 7Days EuroCup'ı kazanması durumunda gelecek yıl EuroLeague'de yer alacak mavi-beyazlılar, bu organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda mücadele etmişti. Söz konusu dönemde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Türk Telekom, EuroLeague'de normal sezonda yer aldığı B Grubu'nda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak elenmişti.

Türk Telekom, İspanya'dan kupayla dönmesi durumunda tam 25 yıl sonra Avrupa'nın en önemli liginde yer alacak. Ayrıca mavi-beyazlılar, 2001'den bu yana tek çatı altında oynanan THY EuroLeague organizasyonunda ise ilk kez yer alma hakkı elde edecek.

14. AVRUPA KUPASI HEYECANI

Türk Telekom, şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak. Daha önce Türk takımlarından erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi bir kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.

Türk basketbolu, 7Days EuroCup'ta üst üste ikinci kez finalde temsil edilecek. Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl ise bu başarıyı Türk Telekom tekrarladı. Daha önce bu kupayı Türkiye adına Galatasaray ve Darüşşafaka kazanmıştı.

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