TOFAŞ - Falco Vulcano Szombathely: 90-63 | MAÇ SONUCU

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda TOFAŞ, Macaristan'ın Falco Vulcano Szombathely takımını 90-63'lük skorla mağlup etti.



Maça etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Boubacar Toure ve Arturas Milaknis ile bulduğu sayılarla maça ağırlığını koydu. TOFAŞ ilk çeyreği 20 sayı farkla 28-8 önde kapattı. TOFAŞ ikinci çeyrekte etkili oyununu sürdürdü. Konuk ekip de Raymond Cowels'in ürettiği sayılar farkın kapanmasına yetmedi ve soyunma odasına TOFAŞ'ın 49-24 üstünlüğüyle gidildi.



Maçın 3'üncü çeyreğinde seyircisinin de desteğini alan TOFAŞ, Boubacar Toure ve Rob Gray'in etkili performansıyla skoru 61-30'a getirerek, farkı 31 sayıya kadar çıkardı. Macaristan ekibi Falco Vulcano Szombathely istediği oyunu parkeye yansıtamayınca TOFAŞ son çeyreğe 70-41 skor avantajıyla gitti. Son çeyrekte de etkili savunmasıyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 90-63 galip ayrıldı.