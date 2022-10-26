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TOFAŞ - Falco Vulcano Szombathely: 90-63 | MAÇ SONUCU

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz TOFAŞ, Macaristan'ın Falco Vulcano Szombathely takımıyla karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanan zorlu mücadeleyi TOFAŞ 90-63'lük skorla galip geldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 21:05
TOFAŞ - Falco Vulcano Szombathely: 90-63 | MAÇ SONUCU

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda TOFAŞ, Macaristan'ın Falco Vulcano Szombathely takımını 90-63'lük skorla mağlup etti.


Maça etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Boubacar Toure ve Arturas Milaknis ile bulduğu sayılarla maça ağırlığını koydu. TOFAŞ ilk çeyreği 20 sayı farkla 28-8 önde kapattı. TOFAŞ ikinci çeyrekte etkili oyununu sürdürdü. Konuk ekip de Raymond Cowels'in ürettiği sayılar farkın kapanmasına yetmedi ve soyunma odasına TOFAŞ'ın 49-24 üstünlüğüyle gidildi.


Maçın 3'üncü çeyreğinde seyircisinin de desteğini alan TOFAŞ, Boubacar Toure ve Rob Gray'in etkili performansıyla skoru 61-30'a getirerek, farkı 31 sayıya kadar çıkardı. Macaristan ekibi Falco Vulcano Szombathely istediği oyunu parkeye yansıtamayınca TOFAŞ son çeyreğe 70-41 skor avantajıyla gitti. Son çeyrekte de etkili savunmasıyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 90-63 galip ayrıldı.

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