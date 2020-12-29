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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Boş şutları kaçırdık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman 'e 73-65 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Karşılaşmanın son anlarında 3 pozisyonda ve Carroll ile şutları soktular ve maçı kazandılar" ifadelerini kullandı.a

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 22:47
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Boş şutları kaçırdık

Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 73-65 yenildikleri müsabakasında iyi oynamalarına rağmen rakiplerinin son anlarda bulduğu basketlerle maçı kazandığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Tüm maç iyi basketbol oynadık ancak maçın sonlarına doğru ikili oyunlarda boş şutları kaçırdık. Aynı zamanda çok fazla 3 sayılık şut kaçırdık. Karşılaşmanın son anlarında 3 pozisyonda ve Carroll ile şutları soktular ve maçı kazandılar." diye konuştu.

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