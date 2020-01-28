Kobe Bryant ile helikopterde ölenlerin kimlikleri belli oldu

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'ın ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer 7 kişinin de kimlikleri belli oldu. Polis merkezinden yapılan açıklamada, helikopteri, Mamba Academy (Kobe Bryant'ın kurduğu spor okulu) üyeleri ve ailelerini taşıdığı belirtildi.

İşte üzücü kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve meslekleri:

John Altobelli (56) ve Keri Altobelli: Orange Coast Koleji'nde beyzbol antrenörlüğü yapan John, takımıyla 4 kez üniversite şampiyonluğu yaşamıştı. John ve eşi Keri, daha önce defalarca Kobe ile helikopter yolculuğu yapmıştı. Çiftin 3 çocuğu vardı.

Alyssa Altobelli (13): John ve Keri'nin kızları Alyssa, Gianna'nın en yakın arkadaşlarından biriydi. Aynı zamanda Mamba Academy üyesiydi.

Sarah Chester (45( ve Payton Chester (13): Üzücü kazada anne ve kızı da hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Payton, Gianna'nın takım arkadaşıydı.

Christina Mauser (38): Mamba Academy'de yardımcı antrenör olarak çalışan 3 çocuk annesi Christina, Gianna'nın en sevdiği antrenörlerinden biriydi.

Ara Zobayan (50): Kobe Bryant'ın özel helikopter pilotuydu.