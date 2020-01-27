Kobe Bryant'ın öldüğü kazada kule konuşması ortaya çıktı

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesine sebep olan helikopter kazasının yankıları tüm dünyada sürüyor. Sporseverler, efsanenin ölümüyle şoka girerken, kazayla alakalı detaylar da zaman geçtikte ortaya çıkıyor.

Amerikan basınından TMZ'nin haberine göre kaza; sisli havada görüş açısını kaybeden pilotun, dağlık alana yönlenmesiyle gerçekleşti. Bu arada pilotun, kule ile bağlantı kurduğu ifade edildi. Hava kontrol kulesinin, pilota "Çok alçakta uçuyorsunuz" şeklinde uyarı yaptığı bildirildi. Bunun üzerine Burbank Havalimanı'na inmek isteyen pilotun, hem uçuş trafiği hem de sis nedeniyle başarılı olamadığı ve güneye yöneldiği aktarıldı.

Dağlık alana yönelen helikopter, kısa süre sonra yere çakıldı ve yandı. Kazada Kobe Bryant'ın yanı sıra 13 yaşındaki kızı ve 7 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Helikopterin 1991 yılında üretildiği de gelen bilgiler arasında.