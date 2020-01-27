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27 Ocak 2020, Pazartesi
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'ın öldüğü kazada kule konuşması ortaya çıktı

Kobe Bryant'ın öldüğü kazada kule konuşması ortaya çıktı

efsanesi 'ın ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ölümüne neden olan helikopter kazasının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. nedeni olarak havanın sisli olması ve pilotaj hatası ön plana çıkartılırken, pilotun kule ile yaptığı görüşme de yayınlandı.

'in efsane ismi 'ın hayatını kaybetmesine sebep olan helikopter kazasının yankıları tüm dünyada sürüyor. Sporseverler, efsanenin ölümüyle şoka girerken, kazayla alakalı detaylar da zaman geçtikte ortaya çıkıyor.

Amerikan basınından TMZ'nin haberine göre ; sisli havada görüş açısını kaybeden pilotun, dağlık alana yönlenmesiyle gerçekleşti. Bu arada pilotun, kule ile bağlantı kurduğu ifade edildi. Hava kontrol kulesinin, pilota "Çok alçakta uçuyorsunuz" şeklinde uyarı yaptığı bildirildi. Bunun üzerine Burbank Havalimanı'na inmek isteyen pilotun, hem uçuş trafiği hem de sis nedeniyle başarılı olamadığı ve güneye yöneldiği aktarıldı.

Dağlık alana yönelen helikopter, kısa süre sonra yere çakıldı ve yandı. Kazada Kobe Bryant'ın yanı sıra 13 yaşındaki kızı ve 7 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Helikopterin 1991 yılında üretildiği de gelen bilgiler arasında.

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  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 12:50
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