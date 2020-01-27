NBA efsanesi Kobe Bryant'ın şok eden ölüm haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken bu haber, sevenlerini de adeta yıktı. Trajik olayda; California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu. 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı da hayatını kaybedenler arasındaydı. Efsane basketbolcunun California'da hayatını kaybetmesine sebep olan helikopter kazasından ilk ve güncel görüntüler de ortaya çıktı...