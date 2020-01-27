Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler... - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler...

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın şok eden ölüm haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken bu haber, sevenlerini de adeta yıktı. Trajik olayda; California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu. 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı da hayatını kaybedenler arasındaydı. Efsane basketbolcunun California'da hayatını kaybetmesine sebep olan helikopter kazasından ilk ve güncel görüntüler de ortaya çıktı...

27 Ocak 2020 Pazartesi 10:07 Güncelleme: 27.01.2020 10:20
Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler...
Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler...
Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler...
Kobe Bryant'ın helikopter kazasından görüntüler...
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