Kobe Bryant'ın ölen kızı Gianna'yla yaptığı antrenman görüntüleri

Kobe Bryant daha önceki yıllarda katıldığı bir televizyon programında "Sence kızın Maria WNBA'de oynamak isteyecek mi?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Kesinlikle isteyecek. Sokağa çıktığımızda başımıza gelen en ilginç şey, Hayranlar yanıma gelip 'Bir oğlun olmalı adamım, bir oğlun. Birisinin senin emanetini, efsaneni taşıması gerekir.' dediğinde; Kızım 'Hey! Ben taşıyorum.' dedi. Ben de ona 'Haklısın, sen taşıyorsun. Sende bu var.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.