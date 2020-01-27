Kobe Bryant'ın ölen kızı Gianna'yla yaptığı antrenman görüntüleri
NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yıldız basketbolcunun kazada yanında bulunan ve basketbolcu olan 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirdi. Baba-kızın basketbol antrenmanı yaptığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.
Kobe Bryant daha önceki yıllarda katıldığı bir televizyon programında "Sence kızın Maria WNBA'de oynamak isteyecek mi?" sorusuna şu cevabı vermişti:
"Kesinlikle isteyecek. Sokağa çıktığımızda başımıza gelen en ilginç şey, Hayranlar yanıma gelip 'Bir oğlun olmalı adamım, bir oğlun. Birisinin senin emanetini, efsaneni taşıması gerekir.' dediğinde; Kızım 'Hey! Ben taşıyorum.' dedi. Ben de ona 'Haklısın, sen taşıyorsun. Sende bu var.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Datome'den kadın taraftara flaş cevap!
- Türkiye - Letonya maçından renkli kareler
- Anadolu Efes - Barcelona maçından kareler
- Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi
- NBA efsanesi Kobe Bryant, Oscar ödülü kazandı.
- Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri
- Anadolu Efes Barcelona Lassa'yı dağıttı! İşte dev maçtan kareler...
- 12 Dev Adam İspanya'yı devirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.