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Kobe Bryant'ın ölen kızı Gianna'yla yaptığı antrenman görüntüleri

NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yıldız basketbolcunun kazada yanında bulunan ve basketbolcu olan 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirdi. Baba-kızın basketbol antrenmanı yaptığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Kobe Bryant daha önceki yıllarda katıldığı bir televizyon programında "Sence kızın Maria WNBA'de oynamak isteyecek mi?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Kesinlikle isteyecek. Sokağa çıktığımızda başımıza gelen en ilginç şey, Hayranlar yanıma gelip 'Bir oğlun olmalı adamım, bir oğlun. Birisinin senin emanetini, efsaneni taşıması gerekir.' dediğinde; Kızım 'Hey! Ben taşıyorum.' dedi. Ben de ona 'Haklısın, sen taşıyorsun. Sende bu var.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

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27 Ocak 2020 , Pazartesi
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