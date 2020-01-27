Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazası nasıl oldu? Pilot hatası var mı? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Efsane basketbolcu 'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'pilot hatası' iddiası

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'pilot hatası' iddiası

NBA efsanesi 'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi tüm spor camiasını yasa boğdu. Ünlü basketbolcunun sevenleri, efsanenin ölümü sonrası sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladılar. Bryant'ın kazasını ilk kez duyuran TMZ adlı site, helikopterin nasıl düştüğüne ilişkin de birtakım bilgiler paylaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ABD'li efsanesi 'ın ölümü, spor camiasında adeta şok etkisi yarattı. Sporseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Kobe, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

41 yaşındaki ünlü basketbolcunun ölümünü ilk kez Amerikan medyasından TMZ duyurmuştu. Aynı site kazanın detaylarına ilişkin bazı bilgiler de paylaştı. Buna göre havanın yoğun bir şekilde sisli olmasına rağmen havalanan helikopter, hayvanat bahçesi üzerine geldiğinde ilk kez problemle karşılaştı ve bu alanda tur atmaya başlayan pilot sisin azalacağını düşündüğü için tam 6 kez yüksekliğini (875 feet) düşürdü.

Yerel saatle 09.30'da Burbank Hava Kontrol Kulesi ile iletişime geçtiği bildirilen pilot, 15 dakika boyunca havada tur attı ve daha sonra batıya yöneldi. Kaliforniya'daki Woodland Hills Otoyolu'nun üstünden devam eden helikopter, burada daha yoğun bir sisle karşılaştı ve yönünü aniden güneye çevirdi. Kazanın en kritik noktası ise burasıydı. Zira güneyde dağlık bir alan bulunuyordu. 1200 feet'ten 2000 feet'e yükselen pilot, dağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen helikopterin süratle alev aldığı ve yandığı ifade edildi.

Kobe'nin yanı sıra helikopterde bulunan 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte 9 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

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  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 10:33
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