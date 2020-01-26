NBA efsanesi Kobe Bryant hayatını kaybetti!
20 yıl boyunca Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.
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- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 22:46
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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