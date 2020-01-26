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26 Ocak 2020, Pazar
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NBA efsanesi hayatını kaybetti!

NBA efsanesi Kobe Bryant hayatını kaybetti!

20 yıl boyunca 'ta forma giyen ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Detaylar birazdan...

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 22:46
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