Kobe Bryant'ı 24 özel kare ile hatırlıyoruz

Kızı Gianna Maria ile birlikte izlediği LA Lakers maçı dönüşü Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'tan gelen bu üzücü haber sadece ülkesinde değil tüm dünyada büyük üzüntüye sebep oldu. NBA efsanesinin henüz 41 yaşında yaşamını yitirmesi sonrası eski takım arkadaşları başta olmak üzere, dünyaca ünlü simalar ve sosyal medyayı kullanan pek çok kişi Kara Mamba lakaplı Bryant'a veda mesajları yayınladı. Biz de tarihin en unutulmaz basketbolcularından birine çok sevdiği 24 numaraya ithafen 24 kareyle hatırlamak istedik...

27 Ocak 2020 Pazartesi 00:31 Güncelleme: 27.01.2020 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





