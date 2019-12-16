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Shane Larkin sosyal medyayı salladı! İşte birbirinden ilginç isim önerileri...
Bu sezon Anadolu Efes formasıyla harikalar yaratan Shane Larkin, Türkiye ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague'e damga vurdu. Bayern Münih karşısında bir maçta 49 sayı atarak rekorun sahibi olan yıldız basketbolcunun Türkiye Milli Takımı'nda forma giymesi gündeme geldi. Türk olması durunda hangi ismi kullanacağı merak edilen yıldız basketbolcu için ilginç öneriler geldi. İçinde eğlenceli isim önerileri bulunan yorumları sizler için derledik. İşte o yorumlar...
16 Aralık 2019 Pazartesi 20:03
Güncelleme: 16.12.2019 20:03
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Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
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Özellikle TurkıshAirlinesEuroleague'de gösterdiği performansla parmak ısırtan ABD asıllı yıldız, 1 maçta 49 sayı atarak rekorun sahibi olmuştu.
Türkiye Milli Takımı'nda oynaması gündeme gelen ShaneLarkin için sosyal medyada birbirinden ilginç isim önerileri geldi.
İşte sosyal medyada ShaneLarkin için Türk ismi önerileri...