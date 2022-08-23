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Yeni 9 Traore

Başakşehir’de 9 numaralı formayı alan Burkina Fasolu oyuncu, “Kısa vadeli düşünmedim. Büyük bir tercih yaptım ve çok mutluyum” dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Yeni 9 Traore

Medipol Başakşehir, Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu Bertrand Traore için imza töreni düzenledi. 9 numaralı formayı giyecek 26 yaşındaki forvet, Başakşehir'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Çok önemli bir takıma transfer olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bir an önce sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. Eddie Newton ve Emmanuel Adebayor'dan çok olumlu bilgiler aldım" dedi. Ayrıca Emre Belözoğlu'yla konuştuğunu belirten yıldız oyuncu, "Sisteme uyacağımı net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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