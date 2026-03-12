Kupa 2’de son 16 heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bu akşam yapılacak. Gecenin programı ise şöyle: 20.45 Panathinaikos-Real Betis, Stuttgart-Porto, Bologna-Roma, Lille-Aston Villa, 23.00 Ferencvaros-Braga, Genk-Freiburg, Celta Vigo-Olimpik Lyon, Nottingham ForestMidtjylland.
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
