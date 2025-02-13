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Haberler UEFA Avrupa Ligi Twente - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Twente - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Twente ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 13:10
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Twente - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Twente - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Twente ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Bodo/Glimt maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉TWENTE - BODO/GLIMT MAÇI CANLI İZLE👈

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