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Haberler UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel rakipler...

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçlarının ardından 12 takım turnuvaya veda ederken, 24 takım bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Ajax deplasmanında 2-1 kaybeden ve 13 puan toplayarak 14. sırada ligi tamamlayan Galatasaray ile Midtjylland maçında 2-2 berabere kalarak 10 puanla 24. sırada yer alan Fenerbahçe turnuvaya devam etti. Twente'ye 1-0 kaybeden Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti. 30 Ocak Perşembe akşamı oynanan mücadelelerin ardından futbolseveler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hakkında araştırma yapmaya başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olurken, play-off turu kura çekiminin günü ve saati de açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel rakipler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 10:09 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 10:10
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel rakipler...

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçlarını oynayan takımlar ilk 24'e kalmak için mücade etti. Ligin son haftasında Ajax deplasmanında 2-1 kaybeden Galatasaray ile Midtjylland karşısında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe play-off turuna katılmaya hak kazandı. Twente maçını 1-0 kaybeden Beşiktaş ise yeni formatın ilk aşamasında turnuvaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanılan maçların ardından son 16 turuna yükselen ve play-off aşamasına katılan takımlar belli olurken, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de açıklandı. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. İlk 24'e kalan ve play-off turunda oynamaya hak kazanan takımlar belli olurken, son 16 turu eşleşmeleri de yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak UEFA Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV ve TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Son maçında Ajax deplasmanında 2-1 kaybeden ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan sarı-kırmızılar, ilk 8 şansını kaybetti. Play-off turunda mücadele edecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Play-off aşamasında AZ Alkmaar veya Midtjylland ile eşleşecek Cimbom, turu geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi son maçında Midtjylland deplasmanında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 8 hafta sonunda 10 puanla 24. sırada tamamladı. 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak play-off turunda oynamaya hak kazanan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de açıklandı. 31 Ocak Cuma günü yapılacak kura çekiminde Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek Kanarya, rakibini elemesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 13-20 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı turda, temsilcilerimizin maç takvimleri kura çekimi sonrası belli olacak.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi maçları şu tarihler arasında oynanacak:

Play-Off Turu: 13-20 Şubat

Son 16 Turu: 6-13 Mart

Çeyrek Final: 10-17 Nisan

Yarı Final 1-8 Mayıs

Final: 21 Mayıs

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