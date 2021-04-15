Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester United sahasında Granada'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:23
Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

'nde yarı finalistler belli oluyor. Manchester United ile Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Granada maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, ; Fred, Pogba; Greenwood, Van de Beek, James;

Granada: Silva; Neva, Vallejo, Sanchez, Diaz; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Puertas; Soldado

SON DAKİKA