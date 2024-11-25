Kupa yenilgisi sonrası ortalık karıştı: Porto taraftarı takım otobüsüne saldırdı!

Portekiz Ligi'nde lider Sporting Lisbon'un 6 puan gerisinde kalan Porto, Portekiz Kupası 4. tur maçında Moreirense'ye konuk oldu. Parque Almeida Freitas Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Porto, maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

KUPA MAĞLUBİYETİ TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ligdeki kötü gidişatın üzerine bir de kupada sürpriz bir elenmenin yaşanması Porto taraftarını iyice çileden çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dragao Stadı'na dönen takım otobüsünü stad önünde bekleyen Porto taraftarları, otobüsun stada ulaşması sonrasında futbolculara ve teknik heyete sert tepki gösterdi.

TAKIM OTOBÜSÜNE MEŞALE FIRLATTILAR

"Palyaçolar top oynuyor" ve "Porto bizimdir bizim kalacak" tezahüratlarında bulunan Porto taraftarları takım otobüsüne meşale fırlattı. OIayların büyümesinin önüne geçmek için güvenlik güçleri duruma müdahil oldu.