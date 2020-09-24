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Schalke04'ten 'na profesyonel mukavele

Bir dönem 'ın da gündemine gelen futbolcusu , ekiplerinden 04ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:25
Schalke04'ten Kerim Çalhanoğlu'na profesyonel mukavele

Geçtiğimiz aylarda 'dan Schalke04'e olan futbolcusu ile profesyonel mukavele imzalandı.
Schalke04 Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında TSG 1899 Hoffenheim'den transfer edilen Kerim Çalhanoğlu ile 2024 yılına kadar profesyonel mukavele imzalandığı belirtildi. Schalke04 Kulübü Spor Direktörü Jochen Schneider genç futbolcudan övgüyle söz ederken, U19 Takımı Teknik Direktörü Norbert Elgert'in ise "Kerim, karakterli ve çok yetenekli ve geleceği olan bir genç futbolcu. Ben, O'nun için çok sevinçliyim" ifadelerine yer verildi.

Kerim Çalhanoğlu, Schalke04 formasıyla ilk maçına FC Köln U19 takımı karşısında kaptan olarak çıkarken Türk oyuncu hem savunmada hem de orta sahanın solunda görev yapıyor.

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