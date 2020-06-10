Dünya devleri Umut Meraş'ı istiyor! Arsenal ve Porto... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Dünya devleri Umut Meraş'ı istiyor! ve ...

Dünya devleri Umut Meraş'ı istiyor! Arsenal ve Porto...

Son dönemde Avrupa'da transferin gözdeleri haline gelen A 'ımızın başarılı oyuncularına bir yenisi daha eklendi. Çağlar, Cenk ve Merih'in ardından, bu kez 'nın Lig 2 ekiplerinden 'de forması giyen Umur Meraş dev kulüpleri peşine taktı. İşte detaylar...

Sezon başında 'a transferi son anda gerçekleşmeyen Ocak ayında ise 'ın kadrosuna katmaya çalıştığı ancak 'nin 10 milyon Euro'luk talebi sonrasında transferi gerçekleşmeyen Umut Meraş'a dev kulüpler talip oldu.

Hürriyet'in haberine göre; 'i sezon sonunda ya da 'ye satma planları yapan kulübü Brezilyalı oyuncunun veliahtını buldu. Telles'i önemli bir bonservis geliri ile satmak isteyen Porto kulübü yerine ise Umut Meraş'ı etmek istiyor.

İNGİLİZLER DE DEVREDE!
Portekiz kulübünün Telles'in yerine Umut'u almak için kulübü Le Havre ve oyuncu ile temasa geçti. Ancak Porto'nun yanı sıra 24 yaşındaki sol bek için İngiliz kulüpleri de devreye girdi.

Newcastle kulübünün uzun süredir takip ettiği ve ilgilendiği 24 yaşındaki sol bekin transferi için de atağa kalktı.

MASAYA OTURACAKLAR!
Arsenal scout ekbinin Umut'un A , Le Havre ve 'da forma giydiği maçları izlediği, gelişime açık bir sol bek olarak değerlendirdiği ifade edildi. 2022 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Umut Meraş için Porto kulübü ve Arsenal'in, Le Havre ile masaya oturacağı öğrenildi.

Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte Porto ile Arsenal'in, A Milli Takım forması giyen sol bek için kulübüne resmi teklif yapması bekleniyor.

  1. 10.06.2020
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