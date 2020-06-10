Dünya devleri Umut Meraş'ı istiyor! Arsenal ve Porto...

Sezon başında Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Ocak ayında ise Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı ancak Le Havre'nin 10 milyon Euro'luk talebi sonrasında transferi gerçekleşmeyen Umut Meraş'a dev kulüpler talip oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Alex Telles'i sezon sonunda PSG ya da Chelsea'ye satma planları yapan Porto kulübü Brezilyalı oyuncunun veliahtını buldu. Telles'i önemli bir bonservis geliri ile satmak isteyen Porto kulübü yerine ise Umut Meraş'ı transfer etmek istiyor.

İNGİLİZLER DE DEVREDE!

Portekiz kulübünün Telles'in yerine Umut'u almak için kulübü Le Havre ve oyuncu ile temasa geçti. Ancak Porto'nun yanı sıra 24 yaşındaki sol bek için İngiliz kulüpleri de devreye girdi.

Newcastle kulübünün uzun süredir takip ettiği ve ilgilendiği 24 yaşındaki sol bekin transferi için Arsenal de atağa kalktı.

MASAYA OTURACAKLAR!

Arsenal scout ekbinin Umut'un A Milli Takım, Le Havre ve Bursaspor'da forma giydiği maçları izlediği, gelişime açık bir sol bek olarak değerlendirdiği ifade edildi. 2022 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Umut Meraş için Porto kulübü ve Arsenal'in, Le Havre ile masaya oturacağı öğrenildi.

Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte Porto ile Arsenal'in, A Milli Takım forması giyen sol bek için kulübüne resmi teklif yapması bekleniyor.