Beşiktaş'tan Umut Meraş atağı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyahbeyazlıların listesine giren son isim Umut Meraş oldu. Beşiktaş geçen yaz döneminde de çok istediği ancak transferini bitiremediği başarılı sol bek için nabız yoklamaya başladı. Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı Le Havre'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış, ancak Bursaspor'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek. Beşiktaş, bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak. Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ama transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu, yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

LE HAVRE'DE 22 MAÇA ÇIKTI

Umut Meraş profesyonel kulüp kariyerinde 141 resmi maçta forma giydi. Solak yıldız bu maçlarda 4 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplam 10 gole direkt olarak katkıda bulundu. Umut, Le Havre formasıyla 22 maçta şans buldu.