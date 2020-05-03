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03 Mayıs 2020, Pazar
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'tan Umut Meraş atağı

Beşiktaş'tan Umut Meraş atağı

geçtiğimiz sezon da çok istediği Umut Meraş için yeniden harekete geçti. 24 yaşındaki sol bek Umut Meraş’ın takımı ’nin, ’da ikinci ligde kalması Beşiktaş’ın iştahını kabarttı.

'ta çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyahbeyazlıların listesine giren son isim Umut Meraş oldu. Beşiktaş geçen yaz döneminde de çok istediği ancak transferini bitiremediği başarılı sol bek için nabız yoklamaya başladı. 'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı 'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış, ancak 'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek. Beşiktaş, bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak. Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ama transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu, yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

LE HAVRE'DE 22 MAÇA ÇIKTI
Umut Meraş profesyonel kulüp kariyerinde 141 resmi maçta forma giydi. Solak yıldız bu maçlarda 4 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplam 10 gole direkt olarak katkıda bulundu. Umut, Le Havre formasıyla 22 maçta şans buldu.

  1. 3.5.2020
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