Beşiktaş'tan Umut Meraş atağı
Beşiktaş geçtiğimiz sezon da çok istediği Umut Meraş için yeniden harekete geçti. 24 yaşındaki sol bek Umut Meraş’ın takımı Le Havre’nin, Fransa’da ikinci ligde kalması Beşiktaş’ın iştahını kabarttı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyahbeyazlıların listesine giren son isim Umut Meraş oldu. Beşiktaş geçen yaz döneminde de çok istediği ancak transferini bitiremediği başarılı sol bek için nabız yoklamaya başladı. Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı Le Havre'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış, ancak Bursaspor'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek. Beşiktaş, bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak. Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ama transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu, yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.
LE HAVRE'DE 22 MAÇA ÇIKTI
Umut Meraş profesyonel kulüp kariyerinde 141 resmi maçta forma giydi. Solak yıldız bu maçlarda 4 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplam 10 gole direkt olarak katkıda bulundu. Umut, Le Havre formasıyla 22 maçta şans buldu.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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