Antalya’da üzüntü büyük

Antalyaspor'un, Süper Lig'in son haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen küme düşmesi camiada büyük bir üzüntüye neden oldu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, kulüp başkanı Rıza Perçin ve yönetime sert tepki gösterdi. Taraftarlar, sezon boyunca yapılan hataların takımı bu duruma sürüklediğini belirterek, yönetimi istifaya davet etti. Başkan Rıza Perçin şunları söyledi: "Herkesten daha fazla üzgünüm. Durumu değerlendireceğiz, gerekirse önünü açacağız."
