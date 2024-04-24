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Ankaragücü'ne Olimpiu Morutan'dan kötü haber

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 07:25
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Ankaragücü'ne Olimpiu Morutan'dan kötü haber

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşırken Morutan sakatlık yaşadı. Müsabakanın 83. dakikasında oyundan çıkan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili MKE Ankaragücü kulübü bilgilendirme paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan'ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir" denildi.

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