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Altay Kasımpaşa maçı CANLI anlatım

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girildi. Küme düşmesi kesinleşen Altay sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını ise haberimizde bulabilirsiniz...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:57
Altay Kasımpaşa maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de 38. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Lige bu sezon veda eden Altay sahasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ALTAY-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Altay: Cihan, Ceyhun, İbrahim Öztürk, Thaciano, Kazımcan, Poko, Eren, Efe, Kappel, Rodriguez, Thiam

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Harun, Feyzi, Hadergjonaj, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut Bozok

ALTAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 16.00 itibarıyla başlayan maç, beIN Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

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