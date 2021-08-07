Son dakika transfer haberi: Altay'dan orta saha atağı! Cesar Pinares...

Süper Lig'in yeni ekibi Altay dış transferde orta saha Ceyhun Gülselam, stoper Eric Björkander, Thaciano, Serge Aka, Martin Rodriguez, Daouda Bamba ve Lis'e resmi imzayı attırdı.

Yeni Asır'ın haberine göre; transferde gaza basan siyah-beyazlılar, daha önce de görüştüğü Brezilya'nın Gremio kulübünde forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu Cesar Pinares'i de bitirdi. Daha önce 400 bin dolara kiralama 1.400 dolara da satın alma bedeli teklifi yapan siyah-beyazlı kurmaylar artışa gidince Brezilya ekibi teklifi kabul etti. İki kulüp ödeme planı hakkında son pürüzleri görüşürken büyük ölçü de el sıkışıldı.

FUTBOLA CHIEVO PRIMAVERA'DA BAŞLADI



Şilili yıldızla da görüşen yönetimin aradaki ufak detayları hallettikten sonra transferi resmen açıklaması bekleniyor. Futbola ülkesinde Chievo Primavera kulübünde başladı. 10 numara pozisyonunda oynayan Pinares kariyerinde Colo Colo, Triestina, Morning, Iqique, Volou, Espanola, Sharjah Caltural, Catolica ve son olarak Gremio takımlarından forma giydi. Pinares, kariyerinde görev yaptığı 236 karşılaşmada 30 gol atıp 23 asist yaptı.

LOS İMZALADI



Süper Lig kulüplerinden Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le anlaştığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Altay forması giyerek siyah-beyazlı armayı parmağıyla işaret eden kaleci Lis, "Merhaba Büyük Altay" mesajıyla taraftarları selamladı. Son olarak Wisla Krakow forması giyen Lis İzmir ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İKİ KEZ ÖDÜL ALDI



Şilili yıldız oyuncu Cesar Pinares, 2019 ve 2020 yıllarında ülkesinde Catolica kulübünde forma giyerken iki yıl üst üste ligin en değerli oyuncusu seçildi. Yıdız futbolcu üstün performansı sonrası 2020 sezonunun bitiminde 1.5 milyon Euro'ya Gremio'ya gitti.

MELİH AYRILDI



Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Altay, gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç'la anlaşamadı. Siyahbeyazlı kurmayların, Cenk Kaçar'ın transferinde iyi ilişkiler kurdukları Fransa temsilcisi Olimpique Lyon'dan transfer edilmek üzere İzmir'e gelen 19 edilyaşındaki savunmacı Erzurum kampına katıldıktan sonra takımdan ayrıldı. Bu olay sonrası taraftarlar büyük şok yaşadı.