RB Leipzig- Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden RB Leipzig ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, RB Leipzig- Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB LEIPZIG- MEINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig- Mainz 05 maçı 20 Eylül saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG- MEINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer (c), Kampl, Angelino, Olmo, Hwang, Poulsen

Mainz 05: Zentner, Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinksi, Barreiro, Latza (c), Burkardt, Boetius, Quaison, Mateta