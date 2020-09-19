Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLLERİ İZLE

1-4 | GOLLERİ İZLE

Almanya Bundesliga'da ilk hafta mücadelesinde , Wohninvest Weserstadion'da konuk olduğu 'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:57
Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLLERİ İZLE

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geldi.

wohninvest WESERSTADION'da oynanan karşılaşma A 'dan naklen yayınlandı.

Hertha Berlin, 42. dakikada Pekarik ve 45+2'de Lukebakio'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Deplasman ekibi 62. dakikada Cunha'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.

Werder Bremen'de Selke, dakika 69'da farkı 2'ye indiren golü kaydetti.

Dakikalar 90'ı gösterirken Başkent ekibinde sahneye çıkan Cordoba, maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi: 4-1

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

BİZE ULAŞIN