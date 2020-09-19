Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLLERİ İZLE

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi.
wohninvest WESERSTADION'da oynanan karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlandı.
Hertha Berlin, 42. dakikada Pekarik ve 45+2'de Lukebakio'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Deplasman ekibi 62. dakikada Cunha'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.
Werder Bremen'de Selke, dakika 69'da farkı 2'ye indiren golü kaydetti.
Dakikalar 90'ı gösterirken Başkent ekibinde sahneye çıkan Cordoba, maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi: 4-1
İŞTE MAÇIN GOLLERİ