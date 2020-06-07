Werder Bremen 0-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Zorlu maçta 3 puan tek golle geldi! | İŞTE MAÇ ÖZETİ

0-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

Werder Bremen 0-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

'nın 30. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'in evinde Wolfsburg'u ağırladığı maç nefesleri kesti. Uzun süre eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada 82. dakikada sahneye çıkan Wout Weghhorst, Wolfsburg'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi çok önemli bir galibiyet aldı.

'da 30. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Günün ilk maçında ile Wolfsburg, Weserstadion'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi Werder Bremen küme düşmeme adına puan veya puanlar almayı hedeflediği maçta istediği sonucu alamadı.

Avrupa Kupaları'nı amaçlayan rakibi karşısında uzun süre direnen Werder Bremen, Wolfsburg'un 27 yaşındaki hücum oyuncusu Wout Weghhorst'un 82. dakikada attığı gole engel olamadı. Konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Wolfsburg puanını 45'e yükselterek 6. sırada yer aldı ve yoluna emin adımlarla devam etti. Werder Bremen ise 25 puanla 17. sırada küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye devam ediyor.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 19:50
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