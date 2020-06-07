Werder Bremen 0-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

Bundesliga'da 30. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Günün ilk maçında Werder Bremen ile Wolfsburg, Weserstadion'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi Werder Bremen küme düşmeme adına puan veya puanlar almayı hedeflediği maçta istediği sonucu alamadı.



Avrupa Kupaları'nı amaçlayan rakibi karşısında uzun süre direnen Werder Bremen, Wolfsburg'un 27 yaşındaki hücum oyuncusu Wout Weghhorst'un 82. dakikada attığı gole engel olamadı. Konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Wolfsburg puanını 45'e yükselterek 6. sırada yer aldı ve yoluna emin adımlarla devam etti. Werder Bremen ise 25 puanla 17. sırada küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye devam ediyor.