MAÇ SONUCU | Union Berlin 1-1 Schalke 04 | MAÇ ÖZETİ İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU | 1-1 04 | MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ SONUCU | Union Berlin 1-1 Schalke 04 | MAÇ ÖZETİ İZLE

Almanya 'nın 30. haftasında , evinde 04'ü ağırladı. Karşılaşma, Robert Andrich ve Jonjoe Jenny'in golleriyle 1-1 tamamlandı.

Almanya 'nın 30. haftasında , Alte Forsterei Stadyumu'nda 04'ü ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk golü ev sahibi Uniten Berlin'den geldi. Robert Andrich, 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Schalke 04'ün golü Kenny'den geldi. 28. dakikada Union Berlin ağlarını sarsan futbolcu, durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Union Berlin, 32 puanla, maç fazlasıyla 13. sırada kendine yer buldu. Schalke 04 ise 38 puanla 10. sırada yer aldı.

Union Berlin gelecek hafta Köln deplasmanına konuk olacak. Schalke 04 ise evinde Leverkusen'i ağırlayacak.

MİLLİLER OYNADI
Öte yandan mücadelede Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken, Ahmet Kutucu 30 dakika sahne aldı ve Yunus Mallı 69 dakika sahada kaldı.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 19:50
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