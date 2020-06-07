Emre Can'dan Sancho'ya uyarı: Büyüdüğünü kabul etmeli
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can, saçlarını kestirmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal eden takım arkadaşı Jadon Sancho'ya uyarıda bulundu. Türk asıllı Alman yıldız, "Sancho'nun biraz akıllanıp, artık büyüdüğünü kabul etmesi gerek" dedi.
Borussia Dortmund'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Jadon Sancho, geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.
Saçlarını kestirmek için sosyal mesafe kuralını ihlal eden 20 yaşındaki yıldız, bu davranışıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, İngiliz futbolcuya bir uyarı da takım arkadaşı Emre Can'dan geldi.
"İLERİDE KENDİSİNE PAHALIYA PATLAR"
Jadon Sancho'nun sorumsuz davranışı hakkında açıklamalarda bulunan Türk asıllı Alman yıldız, "Bazı konularda daha disiplinli olması gerektiğini biliyoruz ama bunu kendisi de biliyor. Biraz akıllanıp, artık büyüdüğünü kabul etmesi gerek. İleride yapacağı bu tip hatalar daha pahalıya patlayabilir" dedi.
Emre Can sözlerini şu şekilde tamamladı:
Jadon'a doğru yolu göstermek gerek. Sadece sahada değil saha dışında da harika bir çocuk. Bütün bunları skandal yaratmak için yapmıyor. Belki de başka insanlara fazla güveniyor.
- 07.06.2020
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