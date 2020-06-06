Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin | ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund, 30. haftada konuk ettiği Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılara zaferi getiren golü 57. dakikada Türk asıllı Alman yıldız Emre Can kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin'i konuk etti. Sarı-siyahlılar ilk yarısı golsüz tamamlanan maçı Emre Can'ın 57. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Son 9 maçta 8. galibiyetini alan Dortmund puanını 63'e yükseltip, haftayı lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 2. sırada kapattı.
Ligde 6 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Hertha Berlin ise 38 puanda kaldı.
11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Delaney, Brandt, Hazard, Sancho
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic
DORTMUND'DAN IRKÇILIK KARŞITI TİŞÖRT!
Borussia Dortmund oyuncuları, ABD'de öldürülen George Floyd anısına ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Tişörtlerle ırkçılık karşıtı ifadeler yer alırken, Alman ekibi bu kareleri "Hepimiz insanız" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan maç öncesi iki takım oyuncuları da diz çökerek George Floyd'u andı.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 23:21
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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