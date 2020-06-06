Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih | ÖZETİ İZLEYİN

Almanya Bundesliga, corona virüsü arası sonrası futbola dönen ilk majör lig olmuştu. Dev ligde maçlar 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.

Bundesliga'da bugün 16:30'da başlayan mücadelelerde F. Düsseldorf-Hoffenheim'ı, RB Leipzig-Padeborn'u, E. Frankfurt-Mainz 05'i ağırladı. Bu karşılaşmaların yanı sıra günün öne çıkan karşılaşması ise Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynandı.

Karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 4-2 kazanırken mücadelenin golleri ev sahibi ekip adına Lucas Alario ve Florian Wirtz'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry ve Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 70'e yükseltirken, Bayer Leverkusen 56 puanda kaldı.

BAYERN MÜNİH BUNDESLİGA'DA GÜMBÜR GÜMBÜR

Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da çıktığı son 16 maçta 15. galibiyetini aldı. Bayern Münih bu sezon çıktığı 30 maçta toplam 90 gol kaydetti. Yıldız forvet Lewandowski 30 gol kaydederken, Müller 20 asist yaptı.

Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

RB Leipzig 1-1 Padeborn

E. Frankfurt 0-2 Mainz 05

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz

Bayern Münih: Hradecky, Bender, Dragovic, Tapsoba, Baumgartlinger, Diaby, Aranguiz, Bellarabi, Amiri, Alario, Bailey