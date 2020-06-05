Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Freiburg, sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı Nils Petersen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Freiburg puanını 41'e çıkarırken, Şampiyonlar Ligi yolunda ağır yara alan Gladbach ise 56 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı Freiburg ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanan maçla başladı. Ev sahibi Freiburg, güçlü rakibini tek golle mağlup edip üç puanı hanesine yazdırdı: 1-0.
İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 58'de Nils Petersen kaydetti.
Konuk ekipte Plea 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Freiburg, puanını 41'e yükseltti ve Avrupa Ligi için umudunu son 4 haftaya taşıdı.
56 puanda kalan M'Gladbach ise Şampiyonlar Ligi hedefinde önemli bir kayıp yaşadı.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 23:33
- Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi
- Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar
- Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
- Trabzonspor'a rekor teklif! İngiliz devi gözünü karattı
- Sumudica'dan transfer sözleri! "G.Saray ve F.Bahçe kesin..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.