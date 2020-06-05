Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Freiburg 4 maç sonra güldü!

1-0 | MAÇ SONUCU

Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

Almanya 'nın 30. haftasında , sahasında konuk ettiği 'in golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Freiburg puanını 41'e çıkarırken, yolunda ağır yara alan Gladbach ise 56 puanda kaldı.

Almanya 'da 30. hafta heyecanı ile arasında oynanan maçla başladı. Ev sahibi Freiburg, güçlü rakibini tek golle mağlup edip üç puanı hanesine yazdırdı: 1-0.

İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 58'de kaydetti.

Konuk ekipte Plea 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Freiburg, puanını 41'e yükseltti ve Avrupa Ligi için umudunu son 4 haftaya taşıdı.

56 puanda kalan M'Gladbach ise hedefinde önemli bir kayıp yaşadı.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 23:33
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