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05 Haziran 2020, Cuma
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Hijyen kurallarına uymayan Akanji ve Sancho'ya para cezası geldi

Hijyen kurallarına uymayan Akanji ve Sancho'ya para cezası geldi

ekiplerinden 'un yıldız isimleri ve , “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle Almanya Kulüpler Birliği tarafından para cezasına çarptırıldı. İki futbolcunun eve berber çağırarak kuralları ihlal ettiği açıklandı.

takımlarından 'da forma giyen ve "hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına" aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Almanya Kulüpler Birliğinden () yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho'nun eve berber çağırmalarıyla açıkça "hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına" ve DFL'ın "sağlık ve organizasyon konseptine" aykırı davrandıkları belirtildi.

Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zoruna kalabileceklerini, ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi.

  1. 05.06.2020
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