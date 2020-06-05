Hijyen kurallarına uymayan Akanji ve Sancho'ya para cezası geldi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız isimleri Manuel Akanji ve Jadon Sancho, “hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına” aykırı davrandıkları gerekçesiyle Almanya Kulüpler Birliği tarafından para cezasına çarptırıldı. İki futbolcunun eve berber çağırarak kuralları ihlal ettiği açıklandı.
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho "hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına" aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho'nun eve berber çağırmalarıyla açıkça "hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına" ve DFL'ın "sağlık ve organizasyon konseptine" aykırı davrandıkları belirtildi.
Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zoruna kalabileceklerini, ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı.
Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.
Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi.
- 05.06.2020
- Sumudica'dan transfer sözleri! "G.Saray ve F.Bahçe kesin..."
- İşte men cezası sonrası Trabzonspor'un yol haritası! Karar...
- Ajax modeli Kartal! Yeni Beşiktaş...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a şok transfer cevabı! “Satılık oyuncumuz yok”
- Son dakika corona virüsü haberleri: Corona virüse karşı yaz tedbirleri! 8 altın kural...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hijyen kurallarına uymayan Akanji ve Sancho'ya para cezası geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.