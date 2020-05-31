Paderborn 1-6 Borussia Dortmund | MAÇ ÖZETİ İZLE
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, zirve mücadelesi veren Dortmund, son sıradaki Paderborn'a deplasmanda gol yağdırdı! Konuk ekip, ilk yarısı golsüz sona eren maçta rakibini ikinci devrede bulduğu gollerle 6-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılarda 3 gol atarak hat-trick yapan Jadon Sancho maça damgasını vurdu. Dortmund bu sonuçla puanını 60'a yükseltip haftayı lider Bayern Münih'in 7 puan arkasında 2. sırada tamamladı.
Bundesliga'da 29. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla devam etti. Günün dikkat çeken mücadelesinde lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, son sırada yer alan Paderborn'a konuk oldu.
Sarı-siyahlılar tüm gollerin ikinci yarıda atıldığı maçta rakibini 6-1'lik skorla ezip geçti.
Dortmund'a galibiyeti getiren goller 54'te Hazard, 57, 74 ve 90'da Sancho, 85'te Hakimi ve 89'da Schmelzer'den geldi.
Favre'nin öğrencileri bu sonuçla puanını 60'a yükselterek, 67 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.
19 puanda kalan son sıradaki Paderborn'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 22:04
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