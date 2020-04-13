Jadon Sancho Manchester United'a transferiyle ilgili ipucu verdi! ''Anlaştıysan su iç' - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Transferiyle ilgili olay ipucu! ''Anlaştıysan su iç'

'a transferiyle ilgili ipucu verdi! ''Anlaştıysan su iç'

Jadon Sancho Manchester United'a transferiyle ilgili ipucu verdi! ''Anlaştıysan su iç'

ekiplerinden 'da forma giyen gösterdiği performansla transferin gözdesi konumuna geldi. Geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen genç futbolcuya en büyük ilgiyi İngiliz devi göstermişti. hesabından canlı yayın yapan Jadon Sancho, MANU'ya transferi hakkında olay bir ipucu verdi.

'ın, uzun süredir peşinden koştuğu genç yıldız transferiyle ilgili önemli bir ipucu verdi.

Sosyal medyadan canlı yayın yapan Sancho'ya yöneltilen soruların başında Manchester United'a transferiyle ilgili iddialar yer aldı.

''ANLAŞTIYSAN SU İÇ''
Sorulara net bir cevap vermekten kaçınan 20 yaşındaki futbolcunun, bir hayranından gelen "Eğer Manchester United ile anlaştıysan su iç" mesajının ardından suyunu yudumlaması büyük yankı uyandırdı.

Jadon Sancho'nun bu hareketi bilinçli olarak yapıp yapmadığı ise merak konusu...

Jadon Sancho, formasıyla sezonun geride kalan diliminde 35 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 17 gol atıp 17 de gol pası veren İngiliz oyuncunun Manchester United'ın listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.

  1. 13.04.2020
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