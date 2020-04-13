Jadon Sancho Manchester United'a transferiyle ilgili ipucu verdi! ''Anlaştıysan su iç'
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho gösterdiği performansla transferin gözdesi konumuna geldi. Geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen genç futbolcuya en büyük ilgiyi İngiliz devi Manchester United göstermişti. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Jadon Sancho, MANU'ya transferi hakkında olay bir ipucu verdi.
Manchester United'ın, uzun süredir peşinden koştuğu genç yıldız Jadon Sancho transferiyle ilgili önemli bir ipucu verdi.
Sosyal medyadan canlı yayın yapan Sancho'ya yöneltilen soruların başında Manchester United'a transferiyle ilgili iddialar yer aldı.
''ANLAŞTIYSAN SU İÇ''
Sorulara net bir cevap vermekten kaçınan 20 yaşındaki futbolcunun, bir hayranından gelen "Eğer Manchester United ile anlaştıysan su iç" mesajının ardından suyunu yudumlaması büyük yankı uyandırdı.
Jadon Sancho'nun bu hareketi bilinçli olarak yapıp yapmadığı ise merak konusu...
Jadon Sancho, Borussia Dortmund formasıyla sezonun geride kalan diliminde 35 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 17 gol atıp 17 de gol pası veren İngiliz oyuncunun Manchester United'ın transfer listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jadon Sancho Manchester United'a transferiyle ilgili ipucu verdi! ''Anlaştıysan su iç' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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